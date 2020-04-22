2020-04-22T09:23:42+03:00
Политика

В Саратовской областной думе попытаются лишить голоса депутатов от КПРФ

Заседание может стать рекордным по продолжительности
Александр Уриевский
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Саратовская облдумаСаратовская облдума
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Заседание Саратовской областной думы 22 апреля может стать рекордным по продолжительности и одним из самых громких в прямом смысле слова.

В повестке дня значится 34 вопроса, как стало известно «КП-Саратов», прямо на заседании будут внесены еще семь дополнительных.

Кроме снятия полномочий с депутата Алексеева, который переходит на работу в Совет Федерации, будут рассмотрены вопросы о согласовании кандидатур двух новых зампредов областного правительства — Ирины Седовой и Сергея Наумова.

Кроме того, предметом для долгого обсуждения могут стать вопросы изменения в бюджет области, а также целый пакет изменений в законы, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от режима самоизоляции в период эпидемии коронавируса.

Это так называемый второй пакет поддержки предпринимателей, подготовленный правительством и депутатами. Однако, как показали заседания комитетов, он может вызвать продолжительные дискуссии.

Наверняка представители КПРФ в облдуме будут упорно поддерживать предложенный ими проект «О принятии обращения Саратовской областной Думы к Правительству Саратовской области о необходимости прямых денежных выплат жителям Саратовской области в связи с введенным Президентом Российской Федерации режимом самоизоляции».

Самыми скандальными предполагается, что станут вопросы «О нарушении правил депутатской этики» и «О выводе из состава мандатной комиссии Саратовской областной Думы депутата Бондаренко Н.Н.». Вопрос по этике предполагает лишение права голоса на следующее заседание думы депутатов от КПРФ, которые устроили акцию с плакатами и мегафонами на одном из недавних заседаний областного парламента.

Кроме этого, по инициативе депутата Зинаиды Самсоновой, с докладом выступит председатель правительства Александр Стрелюхин тема: «О социально-экономическом положении Саратовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции и мерах по ее сдерживанию, защите и поддержке жителей, предпринимателей и экономики области в целом, принимаемых Правительством области».

Дополнительным фактором обострения для представителей КПРФ может стать то, что 22 апреля — день рождения Владимира Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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