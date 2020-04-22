Самоизоляция в Саратове: Фрунзенский суд привлек шашлычника, гуляющих и посетителя бара

22 Апр 2020 2020-04-22T08:53:27+03:00

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Суд Фрунзенского района Саратова вчера, 21 апреля, привлек к административной ответственности шесть граждан. Всех признали виновными в невыполнении правил поведения в связи с угрозой распространения коронавируса — они были на улице по неуважительной причине.

Так, одного мужчину в 01:55 18 апреля поймали в баре «Айс», другого в 11:30 на аллее на площади Кирова, 1 — в более чем 100 метрах от своего дома.

Также в воскресенье, 19 апреля, в 12:30 гражданина задержали во дворе дома на Университетской, 43. Там он жарил шашлыки.

В тот же день полиция остановила гуляющего мужчину на аллее на площади Кирова, 8. Тот также был далеко от своего дома — на расстоянии, превышающем 100 метров — без исключительной необходимости. Другого саратовца поймали на этом месте 20 апреля в 15:00.

Еще одного горожанина, нарушившего режим самоизоляции, нашли в третьем подъезде дома №26 по улице Горького в 15:30 в понедельник. Он тоже был без пропуска и дальше 100 метров от дома.

Суд назначил всем нарушителям административное наказание в виде предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU