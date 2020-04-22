В Балакове парень ограбил магазин ради двух сковородок
Полиция раскрыла грабеж из магазина на улице Комарова в Балакове, который произошел 17 апреля в 19:30.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный унес две сковородки марки Neva Granite стоимостью свыше 1 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний парень. Он признался, что продал посуду неизвестному на Сенном рынке.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU