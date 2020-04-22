Ограничительные меры в Саратове: прокуратура защитила права фирм по доставке товаров

22 Апр 2020 2020-04-22T09:18:02+03:00

Было издано еще одно постановление правительства

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Прокуратура Саратовской области защитила интересы части предпринимателей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были устранены противоречия в законодательстве.

Ранее правительство региона приняло ряд постановлений. В частности, о введении ограничительных мер и запрете на работу предприятий, а также перечень отраслей, которые могут продолжать деятельность. Однако в них не вошли организации, торгующие товарами дистанционно, в том числе занимающиеся доставкой.

Таким образом, эти предприятия могут получить необоснованный отказ при выдаче пропусков.

В адрес губернатора Валерия Радаева внесли соответствующую информацию. После этого правительство приняло еще одно постановление, устраняющее противоречие в законодательстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU