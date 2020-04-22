Ограничительные меры в Саратове: прокуратура защитила права фирм по доставке товаров
Прокуратура Саратовской области защитила интересы части предпринимателей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были устранены противоречия в законодательстве.
Ранее правительство региона приняло ряд постановлений. В частности, о введении ограничительных мер и запрете на работу предприятий, а также перечень отраслей, которые могут продолжать деятельность. Однако в них не вошли организации, торгующие товарами дистанционно, в том числе занимающиеся доставкой.
Таким образом, эти предприятия могут получить необоснованный отказ при выдаче пропусков.
В адрес губернатора Валерия Радаева внесли соответствующую информацию. После этого правительство приняло еще одно постановление, устраняющее противоречие в законодательстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU