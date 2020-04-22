Нарушители самоизоляции в Саратовской области заплатили по штрафам более 185 тыс. рублей
В Саратовской области полицейские составили 589 протоколов на 21 апреля за нарушение самоизоляции.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, среди организаций и предпринимателей десятерых оштрафовали на сумму до 50 тыс. рублей, по двум протоколам решено приостановить деятельность.
Трое нарушителей выплатят 30 тыс. рублей штрафа, 95 — от 1 до 10 тыс. рублей.
На тысячу рублей оштрафовали и 50-летнего жителя Энгельса, который находился утром далеко от места своей регистрации и проживания без пропуска. Что он тут делает, сказать так и не смог.
Граждан призывают не покидать дом без надобности, иметь при себе документы, подтверждающие личность и обосновывающие пребывание в общественном месте в период полной самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU