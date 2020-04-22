Парень изнасиловал случайную знакомую в Саратове и попытался ее убить

22 Апр 2020 2020-04-22T09:08:17+03:00

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В Саратове будут судить 24-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство, чтобы скрыть изнасилование.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, преступление было совершено 28 августа 2019 года.

Следствие полагает, что рано утром 22-летняя девушка вернулась домой на улицу Ипподромная. По пути она встретила ранее не знакомого парня и после общения с ним, пригласила к себе, где проживала с подругами на съемной квартире.

Когда тот нагостился и собрался уйти, девушка захотела его проводить. Однако во время прогулки парень затащил ее в гаражи и изнасиловал. После этого он, опасаясь, что она пожалуется в полицию, решил ее убить. Он избивал ее сначала кулаками, а потом осколком кирпича по голове. Подумав, что она умерла, мужчина сжег ее вещи и скрылся.

Однако через какое-то время жертва пришла в себя и смогла самостоятельно выбраться из гаражей. Ее заметила прохожая, вызвала скорую помощь. В результате девушка осталась жива, хотя и получила тяжкий вред здоровью.

Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU