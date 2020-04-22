В Саратове пьяная женщина не уследила за курицей и устроила пожар

22 Апр 2020 2020-04-22T09:06:53+03:00

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Вчера, 21 апреля, в доме №45/53 на Ново-Астраханской улице произошел пожар в квартире на третьем этаже.

По данным портала «ЧП-Саратов», прибывшие огнеборцы обнаружили в жилище пьяную женщину, у которой на газовой плите горела курица.

Возгорание ликвидировали, помощь медиков гражданке не потребовалась.

На месте также работали полицейские. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU