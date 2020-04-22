В Калининске мужчина не смог угнать «семерку» и уехал на чужом ВАЗе
Вечером 19 апреля кто-то угнал у 24-летней жительницы Калининска ее ВАЗ-2105.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, по версии следствия 31-летний рецидивист выпил в одном из сел Калининского района и попытался уехать к себе домой.
Сначала он решил сесть за руль чужой «семерки», у него ничего не получилось, и тогда он угнал «пятерку». Машина была без сигнализации, стояла во дворе одного из домов.
Гражданин приехал к себе, но ранним утром к нему пришла полиция. На мужчину завели уголовные дела, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU