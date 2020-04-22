В Калининске мужчина не смог угнать «семерку» и уехал на чужом ВАЗе

22 Апр 2020 2020-04-22T08:11:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 19 апреля кто-то угнал у 24-летней жительницы Калининска ее ВАЗ-2105.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, по версии следствия 31-летний рецидивист выпил в одном из сел Калининского района и попытался уехать к себе домой.

Сначала он решил сесть за руль чужой «семерки», у него ничего не получилось, и тогда он угнал «пятерку». Машина была без сигнализации, стояла во дворе одного из домов.

Гражданин приехал к себе, но ранним утром к нему пришла полиция. На мужчину завели уголовные дела, расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU