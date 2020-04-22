Карантин из-за коронавируса для прибывающих в Саратов из столичных регионов: в постановлении правительства не упоминается Санкт-Петербург

22 Апр 2020 2020-04-22T08:04:46+03:00

В опубликованном документе сказано только о тех, кто приехал из Москвы и Московской области

Изменить размер текста: A A

Прибывшие из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга в Саратов граждане должны будут провести две недели на карантине. Это можно сделать дома или в обсерваторе.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», об этом вчера, 21 апреля, заявил вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на выездном заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Напомним, оно прошло в закрытом для СМИ режиме.

Такие меры приняты из-за роста числа заболевших, прибывших из столицы. Это 27 человек из 168.

Издано соответствующее постановление, однако в нем ничего не написано о северной столице, только о Москве и Московской области.

- Лица, прибывшие в Саратовскую область на автомобильном транспорте из Москвы и Московской области, могут покинуть территорию Саратовской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить учет прибывших и передачу данных в министерство здравоохранения Саратовской области и управление Роспотребнадзора региона, организовать выдачу уведомлений гражданам, —также написано в тексте документа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU