Карантин из-за коронавируса для прибывающих в Саратов из столичных регионов: в постановлении правительства не упоминается Санкт-Петербург
Прибывшие из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга в Саратов граждане должны будут провести две недели на карантине. Это можно сделать дома или в обсерваторе.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», об этом вчера, 21 апреля, заявил вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на выездном заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Напомним, оно прошло в закрытом для СМИ режиме.
Такие меры приняты из-за роста числа заболевших, прибывших из столицы. Это 27 человек из 168.
Издано соответствующее постановление, однако в нем ничего не написано о северной столице, только о Москве и Московской области.
- Лица, прибывшие в Саратовскую область на автомобильном транспорте из Москвы и Московской области, могут покинуть территорию Саратовской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить учет прибывших и передачу данных в министерство здравоохранения Саратовской области и управление Роспотребнадзора региона, организовать выдачу уведомлений гражданам, —также написано в тексте документа.
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ИСТОЧНИК KP.RU