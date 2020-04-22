2020-04-22T08:04:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин из-за коронавируса для прибывающих в Саратов из столичных регионов: в постановлении правительства не упоминается Санкт-Петербург

В опубликованном документе сказано только о тех, кто приехал из Москвы и Московской области
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прибывшие из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга в Саратов граждане должны будут провести две недели на карантине. Это можно сделать дома или в обсерваторе.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», об этом вчера, 21 апреля, заявил вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на выездном заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Напомним, оно прошло в закрытом для СМИ режиме.

Такие меры приняты из-за роста числа заболевших, прибывших из столицы. Это 27 человек из 168.

Издано соответствующее постановление, однако в нем ничего не написано о северной столице, только о Москве и Московской области.

- Лица, прибывшие в Саратовскую область на автомобильном транспорте из Москвы и Московской области, могут покинуть территорию Саратовской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить учет прибывших и передачу данных в министерство здравоохранения Саратовской области и управление Роспотребнадзора региона, организовать выдачу уведомлений гражданам, —также написано в тексте документа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пьяная женщина не уследила за курицей и устроила пожар
В Калининске мужчина не смог угнать «семерку» и уехал на чужом ВАЗе
Карантин из-за коронавируса для прибывающих в Саратов из столичных регионов: в постановлении правительства не упоминается Санкт-Петербург
Саратовцев ждет дождь, снег и гроза
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля 2020 года: рост составил 26 человек
Режим самоизоляции в Саратове: пока горожане сидят по домам, власти пилят деревья и оставляют бревна на дорогах
Подготовку кадров для Приволжской железной дороги перевели на дистанционный формат
Андрей Воробьев временно возглавил фракцию «Единой России» в Саратовской облдуме
Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 апреля 2020: Прибывающих из столичных регионов обяжут соблюдать двухнедельный карантин
Летом в четырех точках Саратова появятся аттракционы
В Балакове пропал мужчина ростом 180 см
Президентская академия стала лидером активности в цифровом учебном процессе
Саратовец с затонувшей лодки доплыл до острова
Откроются ли летние лагеря в Саратове в период коронавируса: решение будет приниматься в отношении каждой оздоровительной организации
Анонимка помогла найти притон в Балакове
Отопсезон в Саратове продлится до мая
Владелец автосалона в Саратове провернул аферу на 40 млн рублей
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
ГЖИ прокомментировала ситуацию с домом на проспекте Строителей в Энгельсе
Самоизоляция в Саратове: вместо бассейна спортсмены тренируются дома
В Саратове за сутки госпитализировано 49 человек с подозрением на пневмонию
Окончание отопительного сезона в Саратове, Энгельсе и Балаково. Комментарий Минстроя области
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
Устанавливать регулируемые тарифы на перевозки в Саратовской области теперь будут городские власти
Мошенник оставил жительницу Саратова без 22 тыс. рублей при продаже двери
В колонии Энгельса заключенные мастерят кукол из папье-маше
Саратовцев предупреждают о сильном ветре завтра