Андрей Воробьев временно возглавил фракцию «Единой России» в Саратовской облдуме
Члены саратовского регионального отделения «Единой России» приняли отставку Олега Алексеева с поста руководителя фракции в Саратовской областной думе.
Это связано с переходом Алексеева в Совет Федерации.
Исполнять обязанности будет Андрей Воробьев. Окончательно вопрос о новом руководителе будет принят на очередном заседании фракции.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий замруководителя Николая Семенца, который подал личное заявление.
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ИСТОЧНИК KP.RU