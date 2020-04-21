Андрей Воробьев временно возглавил фракцию «Единой России» в Саратовской облдуме

21 Апр 2020 2020-04-21T20:40:12+03:00

Он заменил Олега Алексеева, который перешел в Совет Федерации

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Члены саратовского регионального отделения «Единой России» приняли отставку Олега Алексеева с поста руководителя фракции в Саратовской областной думе.

Это связано с переходом Алексеева в Совет Федерации.

Исполнять обязанности будет Андрей Воробьев. Окончательно вопрос о новом руководителе будет принят на очередном заседании фракции.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий замруководителя Николая Семенца, который подал личное заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU