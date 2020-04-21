Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 апреля 2020: Прибывающих из столичных регионов обяжут соблюдать двухнедельный карантин
В ходе выездного заседания оперативного штаба при правительстве области по противодействию распространения коронавируса, которое состоялось 21 апреля в Саратовском областном перинатальном центре, вице-губернатор Александр Стрелюхин рассказал, что в соответствии с новым постановлением лица, прибывшие в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в домашних условиях или в обсерваторе.
Такие меры связаны с увеличением количества заболевших, которые прибыли из Москвы. На сегодняшний день это 27 человек из 168.
- Мы должны четко понимать, из какого региона прибыл человек, чтобы предотвратить распространение заболевания, — подчеркнул Александр Стрелюхин.
Также он отметил, что сегодня наблюдается небольшая положительная динамика с индексом самоизоляции — он вырос, по сравнению со вчерашним днем.
ИСТОЧНИК KP.RU