2020-04-21T20:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 апреля 2020: Прибывающих из столичных регионов обяжут соблюдать двухнедельный карантин

Для тех, кто не может или не хочет сидеть в изоляции дома, предоставят койку в обсерваторе
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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В ходе выездного заседания оперативного штаба при правительстве области по противодействию распространения коронавируса, которое состоялось 21 апреля в Саратовском областном перинатальном центре, вице-губернатор Александр Стрелюхин рассказал, что в соответствии с новым постановлением лица, прибывшие в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в домашних условиях или в обсерваторе.

Такие меры связаны с увеличением количества заболевших, которые прибыли из Москвы. На сегодняшний день это 27 человек из 168.

- Мы должны четко понимать, из какого региона прибыл человек, чтобы предотвратить распространение заболевания, — подчеркнул Александр Стрелюхин.

Также он отметил, что сегодня наблюдается небольшая положительная динамика с индексом самоизоляции — он вырос, по сравнению со вчерашним днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 апреля 2020: Прибывающих из столичных регионов обяжут соблюдать двухнедельный карантин
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