Летом в четырех точках Саратова появятся аттракционы
Изданы распоряжения за подписью главы администрации Кировского района Сергея Пилипенко об установке аттракционов в четырех точках Саратова.
С 15 июня по 31 августа они появятся на бульварах Мюфке и Героев Отечества, в сквере у дворца культуры «Рубин» и на нечетной стороне проспекта 50 лет Октября.
Сейчас идет подбор людей для установки аттракционов.
Документы опубликованы сегодня, 21 апреля, на сайте администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU