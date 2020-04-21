Летом в четырех точках Саратова появятся аттракционы

21 Апр 2020 2020-04-21T19:08:00+03:00

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Изданы распоряжения за подписью главы администрации Кировского района Сергея Пилипенко об установке аттракционов в четырех точках Саратова.

С 15 июня по 31 августа они появятся на бульварах Мюфке и Героев Отечества, в сквере у дворца культуры «Рубин» и на нечетной стороне проспекта 50 лет Октября.

Сейчас идет подбор людей для установки аттракционов.

Документы опубликованы сегодня, 21 апреля, на сайте администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU