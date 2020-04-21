2020-04-21T17:57:00+03:00
Общество

В Балакове пропал мужчина ростом 180 см

Владимира Шапова не видели с 18 апреля
Ольга Симонова
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В Саратовской области ищут Владимира Шапова.

- Мужчина 36 лет пропал 18 апреля в Балакове, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице.

Приметы Владимира: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза голубые.

На момент пропажи он был одет в темную куртку с капюшоном, черный джемпер с белой вставкой, темно-синие джинсы, черные туфли.

Все, кто видел мужчину, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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