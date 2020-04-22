2020-04-22T00:46:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля 2020 года: рост составил 26 человек

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля составило 168 случаев
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вновь выросло число заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 22 апреля, за сутки прирост составил 26 человек. Общее число таким образом увеличилось до 168.

Среди заболевших восемь детей и девять человек старше 80 лет.

25 пациентов выписаны с выздоровлением. В стационарах остается 101 человек, еще 38 продолжают лечение дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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