Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля 2020 года: рост составил 26 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T00:46:00+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 апреля составило 168 случаев

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В Саратовской области вновь выросло число заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 22 апреля, за сутки прирост составил 26 человек. Общее число таким образом увеличилось до 168.

Среди заболевших восемь детей и девять человек старше 80 лет.

25 пациентов выписаны с выздоровлением. В стационарах остается 101 человек, еще 38 продолжают лечение дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU