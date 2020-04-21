Саратовец с затонувшей лодки доплыл до острова
Мужчину доставили домой спасатели
Изменить размер текста:
За железнодорожным мостом в районе поселка Водник у 30-летнего рыбака прохудилась и утонула лодка.
По данным портала «ЧП Саратов», мужчина оказался в ледяной воде, но доплыл до острова и разжег костер.
Прибывшие сотрудники Облспаса отогрели его и отвезли домой, в районе Крекинга в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU