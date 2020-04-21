Саратовец с затонувшей лодки доплыл до острова

21 Апр 2020 2020-04-21T17:10:54+03:00

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За железнодорожным мостом в районе поселка Водник у 30-летнего рыбака прохудилась и утонула лодка.

По данным портала «ЧП Саратов», мужчина оказался в ледяной воде, но доплыл до острова и разжег костер.

Прибывшие сотрудники Облспаса отогрели его и отвезли домой, в районе Крекинга в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU