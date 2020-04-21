Откроются ли летние лагеря в Саратове в период коронавируса: решение будет приниматься в отношении каждой оздоровительной организации
Саратовские лагеря начали готовиться к летним сменам.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», реестр организаций сформируют до 1 мая.
Планируют работать 762 места: 42 загородных лагеря, 14 учреждения санаторного типа, по три палаточных лагеря, а также труда и отдыха, 700 лагерей с дневным пребыванием.
В бюджете области на оздоровительную кампанию предусмотрено свыше 848 млн рублей.
В учреждениях уже начали ремонт, дезинфекцию против клещей и грызунов, расчистка прилегающей к лагерям зоны в 500 метров.
Решение о приеме детей будут принимать после окончания ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU