Анонимка помогла найти притон в Балакове
Прокуратура Балакова провела проверку по сообщению о притоне, который находился в одном из домов на улице Ленина. Об этом сообщил аноним.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на этом адресе действительно принимают наркотики.
Задержан 45-летний мужчина с запрещенными веществами синтетического происхождения.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU