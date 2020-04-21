2020-04-21T15:51:39+03:00
Происшествия

Анонимка помогла найти притон в Балакове

Задержан мужчина с «синтетикой»
Дарья Вострикова
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Прокуратура Балакова провела проверку по сообщению о притоне, который находился в одном из домов на улице Ленина. Об этом сообщил аноним.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на этом адресе действительно принимают наркотики.

Задержан 45-летний мужчина с запрещенными веществами синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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