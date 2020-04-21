Отопсезон в Саратове продлится до мая
Отопление в Саратове не собираются отключать до мая.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, принято решение перенести дату окончания отопсезона на 30 апреля.
Соответствующее постановление готовится и скоро будет опубликовано.
В мэрии пояснили, что причина такого решения — значительное понижение температуры в последние дни. Напомним, ранее предполагалось отключить отопление уже с 23 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU