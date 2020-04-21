Отопсезон в Саратове продлится до мая

21 Апр 2020 2020-04-21T15:48:16+03:00

Тепло в домах Саратова отключат не скоро Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Отопление в Саратове не собираются отключать до мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, принято решение перенести дату окончания отопсезона на 30 апреля.

Соответствующее постановление готовится и скоро будет опубликовано.

В мэрии пояснили, что причина такого решения — значительное понижение температуры в последние дни. Напомним, ранее предполагалось отключить отопление уже с 23 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU