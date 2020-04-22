Саратовцев ждет дождь, снег и гроза
Погода будет облачной
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В Саратовской области сегодня, 22 апреля, ожидаются дождь и снег, местами в Правобережье — умеренные.
- Погода будет облачной с прояснениями. Возможна гроза, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер северо-западного направления поднимется до 7–12 м/с с порывами до 17–22 м/с.
Столбик термометра днем покажет +5…+10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU