Саратовцев ждет дождь, снег и гроза

22 Апр 2020 2020-04-22T05:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области сегодня, 22 апреля, ожидаются дождь и снег, местами в Правобережье — умеренные.

- Погода будет облачной с прояснениями. Возможна гроза, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер северо-западного направления поднимется до 7–12 м/с с порывами до 17–22 м/с.

Столбик термометра днем покажет +5…+10 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU