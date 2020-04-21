Владелец автосалона в Саратове провернул аферу на 40 млн рублей
В Саратове вынесен приговор 35-летнему бизнесмену.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчина присвоил и растратил крупную сумму.
Расследование показало, что в 2015 году гражданин открыл автосалон. С августа по декабрь 2017 года он занимался продажей машин своих клиентов. Однако деньги за вырученные авто им не отдавал, а присваивал.
Общая сумма средств превысила 40 млн рублей за 106 автомобилей.
Суд отправил злоумышленника на четыре года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU