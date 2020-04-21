2020-04-21T15:38:14+03:00
Общество

ГЖИ прокомментировала ситуацию с домом на проспекте Строителей в Энгельсе

Ремонт кровли возобновится, если хватит средств
Екатерина Семенова
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Государственная жилищная инспекция по Саратовской области прокомментировала ситуацию с многоквартирным жилым домом на проспекте Строителей, 24 в Энгельсе.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что жители дома пожаловались на свою управляющую организацию. По словам жильцов, УК «Управление домами» в прошлом году некачественно отремонтировало кровлю, что привело к возобновлению течи. Однако переделывать работу не собирается, ответив, что для нового ремонта потребуется снова собрать средства.

В Госжилинспекции подтвердили, что обращение по этому дому к ним поступало. Было установлено, что текущий ремонт кровли был проведен с августа 2019 года до конца осени на площади 80 кв. метров. Он должен быть продолжен после наступления хорошей погоды по статье «содержание жилья», если будут средства.

В то же время капитальный ремонт кровли запланирован на 2022 год.

- В свою очередь, Государственная жилищная инспекция направит в адрес УК предостережение о недопустимости нарушений, — отметили в ведомстве.

Также отмечено, что жильцы собрали на капремонт дома более 555,7 тыс. рублей на общем счете Фонда капремонта. Если бы средства аккумулировались на спецсчете, то работы могли быть выполнены в любое время по решению собственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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