2020-04-21T15:33:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: вместо бассейна спортсмены тренируются дома

В соцсети выкладывают тренировки
Дарья Вострикова
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Спортсмены Саратовской области во время самоизоляции занимаются дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта региона, те, кто занимаются водными видами спорта, выкладывают в соцсети видеотренировки.

Директор школы олимпийского резерва Андрей Голохвастов рассказал, что для ребят составляют план занятий. Подростки занимаются каждый день, средние группы четыре раза в неделю, младшие — три. Не менее полутора часов, еще и занимаясь в школе дистанционно.

В тренировку входят обычные упражнения на физподготовку, с резиной, для старшей группы — с петлями ТRХ и фитболами, дополнительно для отягощения используются пятилитровые бутылки с водой.

Детям нравятся занятия, а родителям еще больше, потому что можно заниматься домашними делами, пока идет урок с тренером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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