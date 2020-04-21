Самоизоляция в Саратове: вместо бассейна спортсмены тренируются дома

21 Апр 2020 2020-04-21T15:33:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсмены Саратовской области во время самоизоляции занимаются дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве спорта региона, те, кто занимаются водными видами спорта, выкладывают в соцсети видеотренировки.

Директор школы олимпийского резерва Андрей Голохвастов рассказал, что для ребят составляют план занятий. Подростки занимаются каждый день, средние группы четыре раза в неделю, младшие — три. Не менее полутора часов, еще и занимаясь в школе дистанционно.

В тренировку входят обычные упражнения на физподготовку, с резиной, для старшей группы — с петлями ТRХ и фитболами, дополнительно для отягощения используются пятилитровые бутылки с водой.

Детям нравятся занятия, а родителям еще больше, потому что можно заниматься домашними делами, пока идет урок с тренером.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU