В Саратове за сутки госпитализировано 49 человек с подозрением на пневмонию

21 Апр 2020 2020-04-21T14:19:51+03:00

У девяти из них выявлен коронавирус

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В Саратове за сутки в больницы госпитализировано 49 человек с подозрением на внебольничную пневмонию.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий на брифинге, у девяти из них была диагностирована короновирусная инфекция. При этом трое находятся в тяжелом состоянии — один в реанимации двое в отделении пульмонологии.

По словам чиновника, в сутки поступает в среднем 40 человек с подозрением на внебольничную пневмонию. Однако не факт, что все они инфицированы COVID-19. Пневмонию могут вызывать другие вирусы, а также бактерии.

На кислородной поддержке в стационарах находятся 15 человек из них 10 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

У 9 из них корона. Всего 15 пациентов находятся на кислородной поддержке.

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ИСТОЧНИК KP.RU