В Саратове за сутки госпитализировано 49 человек с подозрением на пневмонию
В Саратове за сутки в больницы госпитализировано 49 человек с подозрением на внебольничную пневмонию.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий на брифинге, у девяти из них была диагностирована короновирусная инфекция. При этом трое находятся в тяжелом состоянии — один в реанимации двое в отделении пульмонологии.
По словам чиновника, в сутки поступает в среднем 40 человек с подозрением на внебольничную пневмонию. Однако не факт, что все они инфицированы COVID-19. Пневмонию могут вызывать другие вирусы, а также бактерии.
На кислородной поддержке в стационарах находятся 15 человек из них 10 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.
У 9 из них корона. Всего 15 пациентов находятся на кислородной поддержке.
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ИСТОЧНИК KP.RU