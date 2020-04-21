Окончание отопительного сезона в Саратове, Энгельсе и Балаково. Комментарий минстроя области

21 Апр 2020 2020-04-21T14:13:36+03:00

Горожане могут остаться на самоизоляции в холодных квартирах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В комитете Саратовской облдумы 21 апреля провели обсуждение вопроса обо окончании отопительного сезона в Саратовской области.

Инициатором обсуждения стал депутат Леонид Писной.

- Температура в ближайшие дни будет не апрельская, холодная. Что делать с теми районами, где собираются отключать отопление?

Не ниже плюс 18 градусов в квартирах – за это отвечают управляющие компании, свыше плюс 8 градусов в течение 5 дней плюсовой температуры – показатель для поставщиков тепла, чтобы отключить.

Когда две трети населения сидит дома, а у них завтра будет плюс десять в домах, потому что на улице ночью плюс два – понятно, что начнется, - объяснил озабоченность темой Писной.

Заминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев рассказал, в каких районах и когда планируется отключить отопление.

- С 15 апреля уже 15 районов отключились. 27 еще продолжают отопсезон, из них 15 до конца недели отключат тепло, остальные планируют это сделать на следующей неделе. У нас в марте уже была достаточно тепло для отключения. Сейчас муниципалитеты перезапрашивают данные по погоде, к примеру в Балаково должны были 13 апреля уже отключить, но перенесли пока на 27 число. В общем, все будем смотреть по погоде.

Саратов ориентируется на 27 апреля отключить, но это не точно, могут продлить до 1 мая. Энгельс на 25 апреля запланировал отключение тепла. Маркс уже отключился.

На дате 23 апреля, как окончание отпсезона, основывались на долгосрочном прогнозе гидромецентра, - рассказал Мышев.

Писной отметил, что есть вопрос переплат за отопление. Некоторые люди именно поэтому просят отключить подачу тепла.

У представителей «Т Плюс» поинтересовались – «зимой было тепло, но компания не снижала отопление - вам это выгодно? Люди не увидели экономию по оплате».

Руководитель саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов заявил, что компания работала по графику, который привязан к температуре.

- Мы полтора месяца работали с подачей воды 70 градусов, ниже не имеем права опускать температуру. Сейчас мы передвинули все наши гидравлические испытания на после майских праздников, чтобы пока вода циркулировала по сетям.

Кто занимался регулировкой внутридомовой системы, те выгоду увидели, - сказал Шудегов.

Писной подвел итоги обсуждения - минстрой берет на себя контроль за исполнением СанПиНа – не ниже 18 градусов в квартирах, речи об окончании отпсезона пока не ведем.

ИСТОЧНИК KP.RU