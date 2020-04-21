Устанавливать регулируемые тарифы на перевозки в Саратовской области теперь будут городские власти

21 Апр 2020 2020-04-21T14:30:29+03:00

Закон об этом вынесен на принятие на заседание областной думы

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На заседании комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике Саратовской областной думы 21 апреля решили разрешить городским властям в муниципалитетах области устанавливать регулируемые тарифы на перевозку пассажиров.

Проект закона предусматривает передачу полномочий местным, районным и городским чиновникам по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом по городским и районным маршрутам, при регулярных перевозках.

Иван Козаченко, замминистра транспорта и дорожного хозяйства, отметил, что эти полномочия были у муниципалитетов по сути и прежде, теперь «приводим в соответствии с законом, плюс передаются муниципалитетам субвенции на выполнение этих госполномочий».

Решение будет принято окончательно на заседании облдумы, 22 апреля.

- Конкурсы проводит муниципалитет. Все, что он проведет, — приходит на областной комитет и ложится на областной бюджет, все эти коррупционные схемы. Местные власти должны принимать решение и его исполнять, финансировать, — заявила Лариса Новикова, предложив поддержать закон.

В поддержку закона выступил и депутат от КПРФ Александр Нараевский, заявивший, что он позволит приблизиться к большему числу регулируемых тарифов на перевозках.

ИСТОЧНИК KP.RU