Мошенник оставил жительницу Саратова без 22 тыс. рублей при продаже двери

21 Апр 2020 2020-04-21T14:23:52+03:00

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Жительница поселка Солнечный попалась на уловку мошенников при продаже двери в интернете.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 55-летняя женщина попросила знакомую разместить объявление и указать ее номер телефона.

Зазвонил телефон, якобы сотрудница комиссионного магазина хочет купить этот товар, а деньги прислать по карте. Нужно только рассказать все цифры и код, который поступит на телефон.

После окончания беседы и выполнения этих указаний горожанка лишилась 3,6 тыс. рублей. Сначала она решила не ходить в полицию из-за такой суммы, но после списания 18,8 тыс. рублей поспешила в отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU