Мошенник оставил жительницу Саратова без 22 тыс. рублей при продаже двери
Жительница поселка Солнечный попалась на уловку мошенников при продаже двери в интернете.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 55-летняя женщина попросила знакомую разместить объявление и указать ее номер телефона.
Зазвонил телефон, якобы сотрудница комиссионного магазина хочет купить этот товар, а деньги прислать по карте. Нужно только рассказать все цифры и код, который поступит на телефон.
После окончания беседы и выполнения этих указаний горожанка лишилась 3,6 тыс. рублей. Сначала она решила не ходить в полицию из-за такой суммы, но после списания 18,8 тыс. рублей поспешила в отдел.
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ИСТОЧНИК KP.RU