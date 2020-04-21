В колонии Энгельса заключенные мастерят кукол из папье-маше

21 Апр 2020 2020-04-21T13:40:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Заключенный исправительной колонии строгого режима Энгельса попросил руководство учреждения создать творческую студию, где можно мастерить театральных кукол.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, для этого ему выделили помещение.

Ранее мужчина работал дизайнером компьютерной графики, а теперь отбывает наказание за кражу и учит четырех заключенных своему хобби — делать кукол из папье-маше.

Его работа позволила театральному коллективу колонии занять в 2019 году первое место в номинации «Лучшая декорация» в конкурсе театральных постановок среди всех учреждений УФСИН России по Саратовской области.

.

Заместитель начальника ИК-2 УФСИН России по Саратовской области майор внутренней службы Кирилл Коваленко отметил, что руководство учреждения предпринимает усилия, чтобы осужденные могли заниматься творчеством. Это формирует позитивное отношение к окружающему миру и раскрывает в каждом человеке его лучшие качества.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU