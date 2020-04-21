В колонии Энгельса заключенные мастерят кукол из папье-маше
Заключенный исправительной колонии строгого режима Энгельса попросил руководство учреждения создать творческую студию, где можно мастерить театральных кукол.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, для этого ему выделили помещение.
Ранее мужчина работал дизайнером компьютерной графики, а теперь отбывает наказание за кражу и учит четырех заключенных своему хобби — делать кукол из папье-маше.
Его работа позволила театральному коллективу колонии занять в 2019 году первое место в номинации «Лучшая декорация» в конкурсе театральных постановок среди всех учреждений УФСИН России по Саратовской области.
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Заместитель начальника ИК-2 УФСИН России по Саратовской области майор внутренней службы Кирилл Коваленко отметил, что руководство учреждения предпринимает усилия, чтобы осужденные могли заниматься творчеством. Это формирует позитивное отношение к окружающему миру и раскрывает в каждом человеке его лучшие качества.
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ИСТОЧНИК KP.RU