Саратовцев предупреждают о сильном ветре завтра
Такие данные предоставил Гидрометцентр
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В Саратовской области завтра, 22 апреля, ожидается сильный ветер.
Такие данные предоставил Гидрометцентр, а ГУ МЧС оповещает население.
Порывы северо-западного ветра достигнут 22 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU