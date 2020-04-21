Саратовцев предупреждают о сильном ветре завтра

21 Апр 2020 2020-04-21T13:24:44+03:00

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В Саратовской области завтра, 22 апреля, ожидается сильный ветер.

Такие данные предоставил Гидрометцентр, а ГУ МЧС оповещает население.

Порывы северо-западного ветра достигнут 22 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU