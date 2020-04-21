Минздрав Саратовской области: Скидываться на новый инфекционный центр предложили не всем врачам, а только главным
Саратовских врачей не заставляют сдавать деньги на строительство инфекционного центра. Об этом на брифинге 21 апреля в Минздраве Саратовской области заявил советник министра здравоохранения Александр Колоколов.
В медучреждения Саратовской области ранее были направлены письма с просьбой к врачам направить личные деньги на строительство инфекционного центра.
- Такое письмо было направлено руководителю, главному врачу. Стартовал важный проект по строительству инфекционного центра. Поэтому именно руководителям медучреждений было предложено по желанию и возможности принять в нем участие. Это не касалось рядовых медиков, — подчеркнул Колоколов.
Напомним, свои личные средства на строительство нового инфекционного центра в Елшанке перечислили многие политики и чиновники, в том числе, губернатор Радаев и его замы, депутат госдумы Панков, депутат облдумы Воробьев, мэр Саратова Исаев и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU