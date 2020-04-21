Минздрав Саратовской области: Скидываться на новый инфекционный центр предложили не всем врачам, а только главным

21 Апр 2020 2020-04-21T13:25:34+03:00

По заявлению советника министра, это вовсе не обязанность медиков, перечисление средств только по желанию

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Саратовских врачей не заставляют сдавать деньги на строительство инфекционного центра. Об этом на брифинге 21 апреля в Минздраве Саратовской области заявил советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

В медучреждения Саратовской области ранее были направлены письма с просьбой к врачам направить личные деньги на строительство инфекционного центра.

- Такое письмо было направлено руководителю, главному врачу. Стартовал важный проект по строительству инфекционного центра. Поэтому именно руководителям медучреждений было предложено по желанию и возможности принять в нем участие. Это не касалось рядовых медиков, — подчеркнул Колоколов.

Напомним, свои личные средства на строительство нового инфекционного центра в Елшанке перечислили многие политики и чиновники, в том числе, губернатор Радаев и его замы, депутат госдумы Панков, депутат облдумы Воробьев, мэр Саратова Исаев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU