Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень, 21 апреля 2020: сразу шесть выздоровевших, 26 заболевших
До 6,9 на тысячу населения вырос показатель заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.
Всего из 168 случаев в регионе на сегодня болеют 91 мужчина и 77 женщин.
Среди них восемь случаев – дети от года до 16 лет: 1, 2, 4, 5, 14, 16 и двое 13-летних — это 3,5% от всех заболевших. Заразившихся старше 80 лет — девять человек (6,7%)
География коронавируса в Саратовской области расширяется. Теперь случаи заболевания зафиксированы в 20 из 39 районов. Из общего количества заражений 43 случая — завозные.
Выписано на сегодня, 21 апреля, 25 пациентов, то есть за сутки выздоровели шесть человек.
101 человек с заражением остается на стационарном лечении, 38 — на амбулаторном, на дому.
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ИСТОЧНИК KP.RU