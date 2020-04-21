Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень, 21 апреля 2020: сразу шесть выздоровевших, 26 заболевших

21 Апр 2020 2020-04-21T12:47:15+03:00

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До 6,9 на тысячу населения вырос показатель заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Всего из 168 случаев в регионе на сегодня болеют 91 мужчина и 77 женщин.

Среди них восемь случаев – дети от года до 16 лет: 1, 2, 4, 5, 14, 16 и двое 13-летних — это 3,5% от всех заболевших. Заразившихся старше 80 лет — девять человек (6,7%)

География коронавируса в Саратовской области расширяется. Теперь случаи заболевания зафиксированы в 20 из 39 районов. Из общего количества заражений 43 случая — завозные.

Выписано на сегодня, 21 апреля, 25 пациентов, то есть за сутки выздоровели шесть человек.

101 человек с заражением остается на стационарном лечении, 38 — на амбулаторном, на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU