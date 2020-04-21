Четверть россиян на самоизоляции стали меньше курить
Сервис SuperJob провел анализ среди 1,6 тыс. россиян по статистику курения во время самоизоляции.
Чаще брать сигарету в руки стали 14% респондентов, 26% — наоборот.
Не изменились пристрастия у 54% граждан.
Потреблять больше никотина стали 16% россиян, те, кто остался без работы.
Сохранившие место граждане — 34%, которые сейчас не ходят в офисы и предприятия, наоборот, чаще откладывают сигарету.
Для тех, кто трудится как обычно, и частота перекуров не поменялась. Это 63% опрашиваемых.
Если сравнить сколько потребляют сигарет люди сейчас, во время самоизоляции, и в 2008 году — ничего особо не изменилось. Это 15 никотиновых палочек в сутки раньше и 14 сегодня.
Отказываться от пагубной привычки граждане стали решительнее: 12 лет назад в день курили 13 сигарет, а сейчас 10.
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ИСТОЧНИК KP.RU