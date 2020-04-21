Четверть россиян на самоизоляции стали меньше курить

21 Апр 2020 2020-04-21T12:24:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис SuperJob провел анализ среди 1,6 тыс. россиян по статистику курения во время самоизоляции.

Чаще брать сигарету в руки стали 14% респондентов, 26% — наоборот.

Не изменились пристрастия у 54% граждан.

Потреблять больше никотина стали 16% россиян, те, кто остался без работы.

Сохранившие место граждане — 34%, которые сейчас не ходят в офисы и предприятия, наоборот, чаще откладывают сигарету.

Для тех, кто трудится как обычно, и частота перекуров не поменялась. Это 63% опрашиваемых.

Если сравнить сколько потребляют сигарет люди сейчас, во время самоизоляции, и в 2008 году — ничего особо не изменилось. Это 15 никотиновых палочек в сутки раньше и 14 сегодня.

Отказываться от пагубной привычки граждане стали решительнее: 12 лет назад в день курили 13 сигарет, а сейчас 10.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU