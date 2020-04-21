У Сергея Улегина родилась дочь Стефания

21 Апр 2020 2020-04-21T12:19:12+03:00

Сергей Улегин. Фото со страницы министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова в Instagram

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У российского гребца, призера Олимпийских игр и депутата Саратовской гордумы Сергея Улегина сегодня, 21 апреля, родилась дочь.

- Буквально несколько часов назад родилась Стефания. Поздравляю родителей и желаю здоровья малышке и ее маме! Уверен, что юная Стефания станет достойным представителем спортивной династии Улегиных! — написал на своей странице в Instagram министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

Напомним, гребец обручился со своей избранницей 13 сентября 2019 года во Дворце бракосочетаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU