У Сергея Улегина родилась дочь Стефания
У российского гребца, призера Олимпийских игр и депутата Саратовской гордумы Сергея Улегина сегодня, 21 апреля, родилась дочь.
- Буквально несколько часов назад родилась Стефания. Поздравляю родителей и желаю здоровья малышке и ее маме! Уверен, что юная Стефания станет достойным представителем спортивной династии Улегиных! — написал на своей странице в Instagram министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.
Напомним, гребец обручился со своей избранницей 13 сентября 2019 года во Дворце бракосочетаний.
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ИСТОЧНИК KP.RU