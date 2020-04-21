Саратовец потерял борсетку и лишился свыше 50 тыс. рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T12:08:03+03:00

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В Саратове полицейские продолжают раскрывать кражи денег с банковских карт.

- В Ленинском районе 45-летний мужчина потерял борсетку с 40 тыс. рублей и карточкой. Вскоре ему стали приходить СМС о списаниях в магазинах. Гражданин пошел в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Оказалось, что рецидивист потратил более 58 тыс. рублей — и с карточки, и наличные. Саму борсетку он выкинул. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В такую же ситуацию попала жительница Октябрьского района. С помощью ее потерянной карты кто-то совершил покупки на 9 160 рублей с бесконтактной оплаты в алкомаркете.

По подозрению полиция задержала 42-летнего мужчины. Ему выписали подписку о невыезде.

ГУ МВД по Саратовской области просит граждан при утере карты срочно заблокировать ее, позвонив на горячую линию банка.

Также полиция предупреждает тех, кто найдет карты, об уголовной ответственности за их использование. Находку нужно возвратить собственнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU