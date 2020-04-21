В Саратовской области с начала года произошло две вспышки африканской чумы свиней

21 Апр 2020 2020-04-21T11:56:32+03:00

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В Саратовской области в этом году зафиксированы два случая инфицирования африканской чумой: один в Самойловском районе, другой — в селе Узморье Энгельсского района. В обоих случаях произошел занос инфекции из сопредельных областей. Это связано с незаконным и бесконтрольным перемещением животных и сырья животного происхождения.

Всего по России с начала года случилась 31 вспышка африканской чумы свиней.

Об этом на брифинге заявил начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов.

Он напомнил, что в регионе уже «большая практика по африканской чуме». За все время борьбы с этим заболеванием было уничтожено более 30 тыс. голов свиней, компенсация за животных составила сотни миллионов рублей.

Вспышки возникают всегда в случае игнорирования предписаний ветеринарных врачей.

- Ситуация с коронавирусом в этом смысле аналогичная — вирус не должен попасть в восприимчивый к нему организм. Запаривание кормов, смена одежды перед входом в помещение, где содержатся животные — способны предотвратить заражение. Однако это все не выполняется и мы видим очаги заражения, — отметил Частов.

Он напомнил, что от африканской чумы до сих пор нет ни лечения ни вакцины.

Случаев птичьего гриппа в России в этом году не зафиксировано, но это сезонная болезнь животных, во время перелетов диких птиц возможно заражение домашних.

ИСТОЧНИК KP.RU