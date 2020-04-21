В Балашовском районе на мужчину упал кран
Транспорт съехал в кювет
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Вчера, 20 апреля, 54-летний водитель транспортного крана в поселке Первомайский Балашовского района съехал в кювет и опрокинулся.
По данным портала «ЧП-Саратов», у мужчины зажало ноги.
Прибывшие сотрудники облспаса вытащили пострадавшего из искореженного транспорта и передали медикам скорой помощи для госпитализации.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU