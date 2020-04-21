Роспотребнадзор направил в суд протокол о плохой дезинфекции саратовского автовокзала

21 Апр 2020 2020-04-21T11:39:40+03:00

Из 16 протоколов четыре касаются автотранспортных предприятий

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Роспотребнадзор по Саратовской области продолжает мониторить организации, которые работают в период ограничительных мер.

Как сообщила глава ведомства Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба 20 апреля, по линии Роспотребнадзора в последнее время не было приостановлений деятельности. Суды выносят решения о штрафах.

Из 16 протоколов, направленных в суд, четыре касаются автотранспортных предприятий.

Ольга Кожанова отметила что среди них есть саратовский автовокзал, где неэффективно проводится дезинфекция в салонах автобусом и самом здании.

При этом она отметила, что значительная часть заражений — это лица, прибывшие их других регионов России, в том числе Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU