Роспотребнадзор направил в суд протокол о плохой дезинфекции саратовского автовокзала
Роспотребнадзор по Саратовской области продолжает мониторить организации, которые работают в период ограничительных мер.
Как сообщила глава ведомства Ольга Кожанова на заседании оперативного штаба 20 апреля, по линии Роспотребнадзора в последнее время не было приостановлений деятельности. Суды выносят решения о штрафах.
Из 16 протоколов, направленных в суд, четыре касаются автотранспортных предприятий.
Ольга Кожанова отметила что среди них есть саратовский автовокзал, где неэффективно проводится дезинфекция в салонах автобусом и самом здании.
При этом она отметила, что значительная часть заражений — это лица, прибывшие их других регионов России, в том числе Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU