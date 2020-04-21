Сотрудника колонии в Пугачеве подозревают в помощи заключенному за деньги

21 Апр 2020 2020-04-21T11:37:29+03:00

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Прокуратура следит за расследованием уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности УФСИН.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии следствия, он работал в исправительной колонии Пугачева. К нему подошел осужденный и предложил пронести телефоны в обмен на деньги.

Тот согласился и продиктовал номер карты своей супруги, куда нужно было прислать вознаграждение.

Туда поступила взятка.

Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU