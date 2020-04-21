Сотрудника колонии в Пугачеве подозревают в помощи заключенному за деньги
Прокуратура следит за расследованием уголовного дела в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности УФСИН.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии следствия, он работал в исправительной колонии Пугачева. К нему подошел осужденный и предложил пронести телефоны в обмен на деньги.
Тот согласился и продиктовал номер карты своей супруги, куда нужно было прислать вознаграждение.
Туда поступила взятка.
Расследование продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU