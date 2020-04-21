Коронавирус в Саратове: подробности о новых заразившихся
Оперативный штаб по коронавирусу сообщил подробности по заболеваемости в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, за последние сутки лидером по выявлению новых случаев стал Балашовский район, там зарегистрировано 26 заражений.
Остальные распределились так:
- Ершовский район — 4 случая,
- Татищевский район — 3 случая,
- Ртищевский район — 2 случая,
- Перелюбский район — 2 случая,
- Саратов — 2 случая,
- Александрово-Гайский район — 1 случай,
- Балаковский район — 1 случай,
- Балтайский район - 1 случай,
- Новоузенский район — 1 случай,
- Новобурасский район - 1 случай,
- Питерский район — 1 случай,
- Романовский район — 1 случай.
В отличие от прошлого раза среди больных пневмонией выявлено лишь девять заразившихся. Большая часть, 15 человек, это контактные лица. Еще двое приехали из других регионов.
Известен возраст новых зараженных:
- дети до 14 лет — 2 человека,
- 16-25 лет — 4 человека,
- 26-40 лет — 12 человек,
- 41-60 лет — 5 человек,
- старше 60 лет — 3 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU