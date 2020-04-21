Коронавирус в Саратове: подробности о новых заразившихся

21 Апр 2020 2020-04-21T11:35:16+03:00

Лидером по числу заражений на 21 апреля стал Балашовский район

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Оперативный штаб по коронавирусу сообщил подробности по заболеваемости в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперштабе, за последние сутки лидером по выявлению новых случаев стал Балашовский район, там зарегистрировано 26 заражений.

Остальные распределились так:

- Ершовский район — 4 случая,

- Татищевский район — 3 случая,

- Ртищевский район — 2 случая,

- Перелюбский район — 2 случая,

- Саратов — 2 случая,

- Александрово-Гайский район — 1 случай,

- Балаковский район — 1 случай,

- Балтайский район - 1 случай,

- Новоузенский район — 1 случай,

- Новобурасский район - 1 случай,

- Питерский район — 1 случай,

- Романовский район — 1 случай.

В отличие от прошлого раза среди больных пневмонией выявлено лишь девять заразившихся. Большая часть, 15 человек, это контактные лица. Еще двое приехали из других регионов.

Известен возраст новых зараженных:

- дети до 14 лет — 2 человека,

- 16-25 лет — 4 человека,

- 26-40 лет — 12 человек,

- 41-60 лет — 5 человек,

- старше 60 лет — 3 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU