В саратовские ЗАГСы подали 800 электронных заявлений на регистрацию брака

21 Апр 2020 2020-04-21T10:37:25+03:00

Всего с начала года отделы ЗАГС зафиксировали 1 555 обращений в электронном виде

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С начала 2020 года отделы ЗАГС Саратовской области зафиксировали 1 555 обращений в электронном виде.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области, более 1,1 тыс. граждан подали заявления через Госуслуги. Самой популярной услугой стала подача заявления на регистрацию брака — ей воспользовались свыше 800 саратовцев. Около 250 человек через интернет подали заявление на оформление свидетельства о рождении.

Начальник Управления Юлия Пономарева подчеркнула, что пользование электронными сервисами в период самоизоляции помогает внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

- Хочу попросить наших заявителей максимально ответственно отнестись к сохранению своего здоровья. В целях безопасности прием обращений переведен в дистанционный формат, а прием заявителей ведется только по предварительной записи. Все отделы ЗАГС области продолжают свою работу, чтобы жители каждого района могли вовремя получить все виды услуг, предоставляемые органами ЗАГС, — отметила руководитель ведомства.

Напомним, с 28 марта ЗАГСы в регионе работают по предварительной записи.

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ИСТОЧНИК KP.RU