В Советском районе работникам УК выплатили более 177 тыс. рублей долгов по зарплате

21 Апр 2020 2020-04-21T11:36:03+03:00

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Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, 17 работникам УК «Заволжское» недоплатили 177 тыс. рублей.

В отношении их руководства возбудили административное дело и вручили представление, после чего граждане получили свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU