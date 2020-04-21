В Советском районе работникам УК выплатили более 177 тыс. рублей долгов по зарплате
Вмешалась прокуратура
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Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, 17 работникам УК «Заволжское» недоплатили 177 тыс. рублей.
В отношении их руководства возбудили административное дело и вручили представление, после чего граждане получили свои деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU