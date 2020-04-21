Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 21 апреля: 2,7 балла

21 Апр 2020 2020-04-21T11:30:53+03:00

Столько же, сколько в Санкт-Петербурге

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Сегодня, 21 апреля, индекс уровня самоизоляции в Саратове — 2,7 балла.

Этот показатель составляет Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Высокие цифры говорят о самосознательности граждан.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. рублей Саратов на одном уровне с Астраханью, Липецком. В лидерах рейтинга Краснодар (2,8), Махачкала (3,1 балла).

У жителей городов-миллионников сегодня самоизоляция на примерно таком же уровне. В Санкт-Петербурге зафиксировано 2,7 балла, в Москве 3,2 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU