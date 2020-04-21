Вячеслав Володин помог приобрести 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус для Саратова
В Саратов поступят 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.
В Саратовскую область уже завтра, 22 апреля, поступят 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.
Как сообщает группа сторонников председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram, тесты приобретены на внебюджетные средства при помощи спикера ГД.
Тесты позволяют установить наличие вируса в крови буквально за 15 минут. При этом они помогают также установить наличие антител, то есть показывают, что человек, возможно, уже переболел.
В первую очередь, проверены будут медицинские работники, включая специалистов стационаров, поликлиник и скорой помощи, которые работают непосредственно с больными коронавирусом.
- Проведение тестов будет на личном контроле министра здравоохранения области и под строгой отчетностью, — отметили в группе volodin.saratov.
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ИСТОЧНИК KP.RU