Вячеслав Володин помог приобрести 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус для Саратова

21 Апр 2020 2020-04-21T10:27:21+03:00

В Саратов поступят 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Они поступят в регион уже завтра [видео]

Изменить размер текста: A A

В Саратовскую область уже завтра, 22 апреля, поступят 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Как сообщает группа сторонников председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram, тесты приобретены на внебюджетные средства при помощи спикера ГД.

Тесты позволяют установить наличие вируса в крови буквально за 15 минут. При этом они помогают также установить наличие антител, то есть показывают, что человек, возможно, уже переболел.

В первую очередь, проверены будут медицинские работники, включая специалистов стационаров, поликлиник и скорой помощи, которые работают непосредственно с больными коронавирусом.

- Проведение тестов будет на личном контроле министра здравоохранения области и под строгой отчетностью, — отметили в группе volodin.saratov.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU