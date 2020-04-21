Полиция Саратова разыскивает пропавшего в феврале инвалида с психзаболеванием

21 Апр 2020 2020-04-21T10:26:30+03:00

На момент пропажи мужчина был одет в зимнюю болоньевую куртку синего цвета с бежевыми вставками

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Полиция в Саратове разыскивает пропавшего 32-летнего Валерия Чернышова.

Валерий Чернышов

- В феврале 2020 он ушел из дома и больше его никто не видел. У мужчины косоглазие, родинка на правой щеке, он инвалид 3-й группы по общему психическому заболеванию, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.

Приметы: на вид 32 года, рост 185 см, худощавое телосложение, волосы средней длины прямые темно-русого цвета, глаза серые.

На момент пропажи мужчина был одет в зимнюю болоньевую куртку синего цвета с бежевыми вставками с капюшоном, черную толстовку с тонкими сине-зелеными полосками, синие джинсы, вязаную черную шапку, черные высокие берцы.

Все, кто видел Валерия Чернышова, позвоните по номеру: 8 (8452)92-88-38, 92-87-06 (круглосуточно), в ближайший отдел полиции или на 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU