Самоизоляция в Саратове: в детсадах открыты 24 дежурные группы
Родители привели 28 детей
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Сегодня, 21 апреля, в 19 детсадах Саратова работают 24 дежурные группы.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 208 детей.
Сначала малышам измерили температуру, а потом пустили в учреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU