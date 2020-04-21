Двух жительниц Саратовской области оштрафовали за фейки о коронавирусе
В Саратовской области мировой судья оштрафовал двух жительниц Ровенского района за распространение фейков о коронавирусе.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, полицейские установили, что одна из женщин отправила в общедоступную группу в мессенджере ложное сообщение о принимаемых профилактических мерах, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой.
Вторая женщина — продублировала эту информацию в соцсеть «ВКонтакте».
Женщин осудили за административное правонарушение и оштрафовали на 30 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU