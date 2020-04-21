Двух жительниц Саратовской области оштрафовали за фейки о коронавирусе

21 Апр 2020 2020-04-21T10:15:56+03:00

Одна из женщин отправила ложное сообщение в мессенджер, а вторая продублировала в соцсети

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В Саратовской области мировой судья оштрафовал двух жительниц Ровенского района за распространение фейков о коронавирусе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, полицейские установили, что одна из женщин отправила в общедоступную группу в мессенджере ложное сообщение о принимаемых профилактических мерах, вызванных сложной эпидемиологической обстановкой.

Вторая женщина — продублировала эту информацию в соцсеть «ВКонтакте».

Женщин осудили за административное правонарушение и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU