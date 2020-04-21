В СИЗО Саратова найден труп арестованного

21 Апр 2020 2020-04-21T10:13:32+03:00

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В саратовском СИЗО случилась трагедия.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, утром 19 апреля один из арестованных был обнаружен мертвым.

Тело 27-летнего обвиняемого М. нашли в его камере без следов насильственной смерти. На место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые констатировали гибель. Специалисты установили предполагаемую причину — механическая асфиксия.

Отдел СУ СКР по Кировскому району Саратова начал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU