В СИЗО Саратова найден труп арестованного
Следователи начали проверку
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В саратовском СИЗО случилась трагедия.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, утром 19 апреля один из арестованных был обнаружен мертвым.
Тело 27-летнего обвиняемого М. нашли в его камере без следов насильственной смерти. На место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые констатировали гибель. Специалисты установили предполагаемую причину — механическая асфиксия.
Отдел СУ СКР по Кировскому району Саратова начал проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU