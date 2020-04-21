2020-04-21T11:28:02+03:00
Политика

Саратовская облдума вынесла на заседание кандидатуры новых зампредов правительства

За Ирину Седову и Сергея Наумова депутаты проголосуют на заседании 22 апреля
Александр Уриевский
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В областной думе 21 апреля прошло заседание комитета по госстроительству и местному самоуправлению. На нем согласовали к вынесению на заседание думы кандидатуры новых зампредов правительства — Сергея Наумова и Ирину Седову.

- Наумов возьмет на себя вопросы социальной и демографической политики — это особые задачи в современных условиях, а также трудовых отношений и занятости населения, молодежной политики, спорта и туризма. Наумов прошел громадную школу, вы все его знаете — представил его депутатам председатель правительства Александр Стрелюхин.

Депутат Александр Анидалов попросил пояснить, почему происходят перестановки в правительстве.

- Если Гречушкину два месяца назад согласовали, а теперь выяснилось, что она не справилась. Теперь Наумов — он на прежней должности не справился? А если справился — зачем его перемещать? — недоумевал Анидалов.

- Гречушкина написала заявление, она стала советником губернатора. Блок вопросов трудовых отношений выходит сегодня на первый план. Поэтому нужен такой опытный человек, как Сергей Наумов, — пояснил Стрелюхин.

Наумов со своей стороны обозначил свои главные приоритеты: сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда, из-за негативных тенденций, связанных с занятостью.

- Также сделать все, чтобы меры соцподдержки семей, молодежи, детей — были доведены до каждого в срок и в полном объеме. Молодежную политику, волонтеров — надо поддерживать в полной мере. Они сегодня оказывают серьезную помощь и соцзащите и медицине, — сказал Наумов.

Анидалов попросил Наумова гарантировать, что он не напишет заявление по собственному желанию в ближайшее время, как его предшественница.

Наумов пообещал сделать все от него зависящее в сегодняшней непростой ситуации, чтобы старшее поколение осталось живо и передавало свой опыт, молодежь сохранить.

- Я от ответственности не бежал, многое мои должности были расстрельными. Со своих должностей я никогда не бежал. Я прихожу в команду со всеми вытекающими последствиями и обязательствами. Время на сон пока еще есть, если ситуация будет ухудшаться, то его видимо, не будет, — заметил Наумов, отвечая на вопрос, как он собирается все успеть.

Ирина Седова также была представлена Стрелюхиным депутатам. Экс-министр образования будет теперь курировать, кроме образования, все вопросы медицины и культуры, комиссию по делам несовершеннолетних.

Сама Седова заявила, что блок самый важный, ответственность она понимает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Саратовская облдума вынесла на заседание кандидатуры новых зампредов правительства