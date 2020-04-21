В Саратове и области в понедельник горели сараи и гараж
В Саратовской области вчера, 20 апреля, случилось несколько пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Так, в 15:43 поступил сигнал о воспламенении сарая в селе Орловское Марксовского района. На тушение выехали три человека на одной единице техники. Площадь пожара составила 40 кв. м.
Также сарай вечером горел в Советском. Туда в 21:08 выехали уже пять человек и три машины. Площадь возгорания — 70 кв. м.
В Саратове вчера пожарные тоже выезжали на вызов. На улице Моторная в 18:47 загорелся гараж. Площадь пожара составила 3 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU