Режим самоизоляции: в Саратове все чаще приглашают почтальонов домой
С начала апреля в Саратовской области мобильными почтово-кассовыми терминалами воспользовались уже более 96 тыс. раз.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, растет число желающих совершить необходимые расчетные операции на дому.
С помощью таких терминалов граждане в самоизоляции могут оплатить услуги связи, коммунальные, интернет, штрафы и даже оформить страховку. По сравнению с мартом, рост платежей составил 12%, а за год — 18%.
- Большинство услуг Почты России можно получить не выходя из дома: для этого нужно воспользоваться или онлайн-сервисами, или пригласить почтальона, — отметил региональный управляющий УФПС Саратовской Александр Анохин.
ИСТОЧНИК KP.RU