Режим самоизоляции: в Саратове все чаще приглашают почтальонов домой

21 Апр 2020 2020-04-21T11:24:02+03:00

С начала апреля через мобильные терминалы совершено 96 тыс. платежей

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С начала апреля в Саратовской области мобильными почтово-кассовыми терминалами воспользовались уже более 96 тыс. раз.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, растет число желающих совершить необходимые расчетные операции на дому.

С помощью таких терминалов граждане в самоизоляции могут оплатить услуги связи, коммунальные, интернет, штрафы и даже оформить страховку. По сравнению с мартом, рост платежей составил 12%, а за год — 18%.

- Большинство услуг Почты России можно получить не выходя из дома: для этого нужно воспользоваться или онлайн-сервисами, или пригласить почтальона, — отметил региональный управляющий УФПС Саратовской Александр Анохин.

ИСТОЧНИК KP.RU