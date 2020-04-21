Александр Стрелюхин о росте заболеваемости: уже подготовленных коек для больных с пневмонией может не хватить

21 Апр 2020 2020-04-21T11:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства области Александр Стрелюхин на заседании комитета Саратовской облдумы выразил уверенность, что готовых на сегодняшний день коек для больных с пневмонией может не хватить. Это заявление он сделал в ходе обсуждения судьбы перинатального центра, который переоборудован в инфекционный центр.

- Время вносит коррективы. У нас задача 1 211 коек запустить — она спущена нам федеральным центром — 0,5 койки на тысячу населения. Как будет завтра развиваться ситуация — не знает никто.

Я скажу — завтра нам не хватит этих коек. Никого не запугиваю. 115 коек с аппаратами ИВЛ уже готовы. Онкология, болезни сердца не остаются в стороне.

Вторую клиническую больницу — 417 коек — 70% с поддержкой кислорода уже, и будут все. Там небольшое количество ИВЛ, рассчитываем, что туда пойдут дополнительные.

Если в рамках госпитализации по внебольничной пневмонии мы госпитализировали в среднем по 20 человек в день, то за вчера и позавчера уже 48.

Сегодня 220 коек заполнено, ровно через 45 дней заполним их полностью, что дальше? Нам нужно искать выходы из ситуации. Поэтому 180 коек с кислородной поддержкой в перинатальном, там максимально подходящие боксы. Пройдет эта ситуация — и мы будем использовать лечебные заведения по назначению.

Кроме этого 5-я, 10-я, больницы, 3-я Советская работают над новыми койками. Эта вынужденная мера. Спрогнозировать сложно, как будет развиваться, повторяю, мы не запугиваем. Не случайно введен пропускной режим. 21 день мы ждали, что люди сядут на самоизоляцию, — заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU